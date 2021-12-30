Події

09:33 30.12.2021

Померла жінка, яка постраждала під час пожежі в лікарні в Івано-Франківській області

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Померла жінка, яка постраждала під час пожежі в лікарні в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла жінка, яка постраждала під час пожежі в лікарні Косова, повідомило інтернет-видання "Галицький кореспондент" із посиланням на інформацію директора лікарні Андрія Яворського.

Агентство "Інтерфакс-Україна" не має у своєму розпорядженні підтвердження цієї інформації.

Як повідомлялося, 28 грудня під час пожежі в реанімаційному відділенні Косівської лікарні (Івано-Франківська область) загинули троє людей. Ще три особи дістали опіки різного ступеня - від 20% до 80%.

30 грудня на Прикарпатті оголошено днем жалоби.

Теги: #жертви #пожежа #лікарня
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