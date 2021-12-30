Події

09:14 30.12.2021

Чорногорія посилила правила в'їзду для громадян України

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Чорногорія посилила правила в'їзду для громадян України

З 2 січня 2022 року в Чорногорії набувають чинності оновлені умови перетину кордону, повідомляє прес-служба посольства України в цій країні.

"Тепер в'їзд дозволяється за наявності одного з двох документів: 1. Підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду; 2. Підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути щонайменше 10 днів і щонайбільше 180 днів)", - зазначається у повідомленні у Facebook.

В обох випадках також необхідно мати або негативний ПЛР-тест не старше 72 годин, або експрес-тест антиген не старше 48 годин.

Зазначені умови діють до 12 січня.

Раніше для в'їзду до Чорногорії необхідно було надати лише негативний тест.

 

Теги: #вїзд #правила #чорногорія
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