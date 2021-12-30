Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 284,5 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок четверга зросла до 284 млн 580 тис. 401, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 422 тис. 376 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю тих, хто заразився і помер, зберігають США, де виявлено 53 млн 663 тис. 221 інфікований COVID-19. Число летальних випадків становило 822 тис. 920.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 34 млн 822 тис. 40, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні зросла до 480 тис. 860 осіб.

На третьому місці знаходиться Бразилія, де коронавірусом заразився 22 млн 269 тис. 31 особа, з них померло 619 тис. 95.

Портал Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних із найважливіших світових подій, повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок четверга 697,8. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 529 осіб, Індії - 343, Бразилії - 2 тис. 881.