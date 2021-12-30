В Україні за добу виявили 5 930 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 10 369 осіб, 278 померли

В Україні станом на ранок четверга зафіксовано 5 930 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 10 369 людей, 278 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 29 грудня в Україні: зафіксовано 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей - 373, медпрацівників - 137); 117 042 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримала 31 671 особа, другу дозу - 83 287 осіб, додаткову дозу отримали 692 особи, бустерну дозу - 1 392 особи. Також минулої доби: госпіталізовано - 1 747 осіб; летальних випадків - 278; одужали - 10 369 осіб", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

Днем раніше, 29 грудня виявили 5 454 нових випадки захворювання на СOVID-19, 28 грудня виявили 2 248 нових випадків захворювання на СOVID-19, 27 грудня виявили 1 864 нових випадки захворювання на СOVID-19, 26 грудня виявили 2 810 нових випадків захворювання на СOVID-19, 25 грудня виявили 5 276 нових випадків захворювання на СOVID-19, 24 грудня за добу виявили 6 647 нових випадків захворювання на СOVID-19, 23 грудня виявили 7 312 нових випадків захворювання на СOVID-19, 22 грудня виявили 6 363 нових випадки захворювання на СOVID-19, 21 грудня повідомлялося про 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіли - 3 660 620 осіб; одужали - 3 460 249 осіб; летальних випадків - 95 690.

Із початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 осіб, із них отримали першу дозу - 14 671 167 осіб, отримали дві дози - 13 625 553 особи, отримали додаткову дозу - 3 302 особи, бустерну дозу - 3 672 особи. Загалом проведено 28 303 694 щеплення.