Зеленський вручив орден "Золота Зірка" родичам загиблих військових

Президент України Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" родичам чотирьох загиблих військових, повідомила прес-служба глави держави.

"Ваші рідні віддали своє життя за Україну. Хтось звільняв схід нашої держави від ворога, бився під Попасною, Лисичанськом, Сєвєродонецьком, але не вийшов з оточення під Іловайськом. Хтось на околиці Луганщини, в зоні АТО, віддав життя заради своїх побратимів. Хтось брав участь у миротворчих місіях України, миротворчих місіях ООН і зберіг багатьом життя. А хтось до останньої хвилини відбивав наш український Донецький аеропорт. На жаль, цих людей сьогодні немає. З великою повагою прийміть ці нагороди достойних героїв. Для нас нагорода, що ми живемо з такими людьми в одній країні, а для вас ця нагорода – велика подяка й уклін від усього українського народу", – наголосив Зеленський.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наголосив, що робота з нагородження українських героїв триватиме.

Так, звання Героя України присвоєно полковнику запасу Миколі Верхогляду, який був учасником Миротворчих сил ООН у колишній Югославії у 1995-1996 роках. Микола Верхогляд удостоєний звання Героя України посмертно Указом Президента №535 від 14 жовтня 2021 року.

Указом Президента №630 від 10 грудня 2021 року удостоєний звання Героя України посмертно полковник Павло Півоваренко. У 2014 році Павло Півоваренко на посаді командира бригади брав участь у звільненні населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна та інших, воював за селище Мар'їнка, брав участь у боях поблизу селищ Дзеркальне та Кутейникове.

Президент України також передав орден "Золота Зірка" батькам солдата Петра Полицяка. Захисника нагороджено званням Героя України посмертно Указом №620 від 3 грудня 2021 року. Петро Полицяк з листопада 2014 року брав участь в АТО, серед іншого виконував завдання щодо оборони Донецького аеропорту.

Глава держави також передав нагороду солдату Рустаму Хамраєву його синові та батькам. З початком збройної агресії на сході України Рустам Хамраєв добровільно вступив до лав батальйону територіальної оборони "Айдар", у складі якого брав участь у АТО. Президент присвоїв Рустаму Хамраєву звання Героя України посмертно Указом №536 від 14 жовтня 2021 року.