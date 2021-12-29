Події

22:35 29.12.2021

В українців є право самим вирішувати, до яких союзів вступати - президент Естонії

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В українців є право самим вирішувати, до яких союзів вступати - президент Естонії

В українців є право самим вирішувати, до яких союзів вступить країна, заявив президент Естонії Алар Каріс (Alar Karis) у середу в Таллінні на зустрічі з послом Європейського союзу в Україні Матті Маасікасом (Mati Maasikas).

"Незважаючи на продовження бойових дій на сході України, українці залишаються прихильниками реформ, продовжуючи свої зусилля з інтеграції до Європейського союзу. Це країна, де цінуються демократичні цінності, і Естонія підтримує прагнення України до Європейського союзу та право українців вирішувати, в яких союзах вони хочуть перебувати", - передала слова глави держави прес-служба президента.

Сторони зазначили, що можливі військові дії Росії в регіоні становлять загрозу безпеці не лише для України, а й усієї Європи.

"Важливо продовжувати надавати підтримку територіальній цілісності та суверенітету України", - сказав Каріс.

Він підтвердив, що Естонія високо цінує діяльність Європейського союзу в Україні та продовжуватиме надавати допомогу українцям як на двосторонній основі, так і через різні ініціативи ЄС.

Президент Каріс планує відвідати Україну на початку нового року, повідомляє прес-служба глави держави.

 

 

Теги: #президент #естонія #союзи #україна
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