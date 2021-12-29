Кабмін затвердив план розбудови безпечного та здорового освітнього середовища в НУШ на 2022 рік

Кабінет Міністрів України у середу затвердив план заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного та здорового освітнього середовища у Новій українській школі (НУШ) на 2022 рік, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

"В умовах реформування освіти необхідним є створення безпечного та здорового освітнього середовища для забезпечення прав дітей на освіту та надання їм якісних освітніх послуг. План заходів на 2022 рік визначає активності, що необхідні для досягнення цих цілей", - зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Як зазначається у повідомленні, план заходів на 2022 рік спрямований на досягнення таких цілей: комплексність розвитку фізичної культури та посилення рухової активності, розвиток системи здорового харчування та формування культури харчування, належне медичне обслуговування учнів та працівників навчальних закладів, ефективний психологічний супровід освітнього процесу, безпека та інклюзивність освітнього середовища.