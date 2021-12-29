Події

19:40 29.12.2021

Зеленський про розмову з Блінкеном: Домовилися продовжити консультації для досягнення миру

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Зеленський про розмову з Блінкеном: Домовилися продовжити консультації для досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном питання досягнення миру та підтримки у протидії агресії РФ.

"Провів телефонну розмову з держсекретарем Блінкеном. Домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру. Отримав запевнення у повній підтримці України з боку США у протидії російській агресії", - написав Зеленський у Twitter у середу.

Раніше про телефонну розмову між Зеленським та Блінкеном повідомив Держдеп США.

 

Теги: #сша #держсекретар #україна
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