Зеленський про розмову з Блінкеном: Домовилися продовжити консультації для досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном питання досягнення миру та підтримки у протидії агресії РФ.

"Провів телефонну розмову з держсекретарем Блінкеном. Домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру. Отримав запевнення у повній підтримці України з боку США у протидії російській агресії", - написав Зеленський у Twitter у середу.

Раніше про телефонну розмову між Зеленським та Блінкеном повідомив Держдеп США.