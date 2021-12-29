ДБР підтвердило проведення обшуків у рамках розслідування постачання вугілля з окупованих територій Донбасу

Слідчі Державного бюро розслідувань у середу, 29 грудня, провели низку обшуків у рамках розслідування злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

"Для уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій навколо цього кримінального провадження повідомляємо, що 29 грудня 2021 року слідчі ДБР, на підставі відповідних ухвал слідчого судді, провели низку обшуків за місцями можливого зберігання речей або документів, які мають значення для кримінального провадження", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ДБР.

У бюро нагадали, що провадження відкрито за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Раніше керівник центрального штабу партії "Європейська солідарність" Олександр Турчинов на брифінгу повідомив, що правоохоронці о 7-й ранку в середу провели обшуки у першого помічника п'ятого президента України Юрія Оніщенка та екс-депутата Сергія Березенка, проте нічого не знайшли.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 грудня, ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

23 грудня до ДБР прийшли захисники Порошенка, проте радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян заявила, що "очікували Порошенка, адвокати та їхня присутність не передбачалися". Говорячи про те, чому до ДБР не пустили народних депутатів від "Європейської солідарності", вона пояснила: "У зв'язку з тимчасовими карантинними обмеженнями запропонували варіант скористатися поштовою скринькою для фіксації звернень".

Народний депутат, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив, що заяву "про скоєння злочину президентом України Володимиром Зеленським у зв'язку зі знищенням енергетичної незалежності України", підготовлену депутатами, зареєстровано, а недопуск парламентаріїв до приміщення ДБР належним чином зафіксовано як порушення.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.