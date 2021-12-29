Події

15:14 29.12.2021

Пропозицію Української делегації до ТКГ щодо проведення позачергового засідання 29 грудня було відкинуто

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Пропозицію Української делегації до ТКГ щодо проведення позачергового засідання 29 грудня було відкинуто

Пропозицію Української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу з проведення позачергового засідання 29 грудня було відкинуто, повідомив в.о. першого заступника голови делегації Андрій Костін.

Раніше Костін надсилав листа на адресу ОБСЄ з проханням провести таке засідання через порушення російськими найманцями режиму припинення вогню на сході України.

"Пропозицію нашої делегації про проведення сьогодні позачергового засідання ТКГ з огляду на порушення режиму припинення вогню було відкинуто", - розповів Костін у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що в Українській делегації в ТКГ, як і раніше, віддані необхідності дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених у ТКГ у липні 2020 року, і докладатимуть усіх необхідних зусиль до деескалації ситуації на лінії розмежування.

Наступне чергове засідання ТКГ відбудеться 26 січня 2022 року.

Як повідомлялося, 22 грудня учасники ТКГ підтримали необхідність дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі, досягнутих у липні 2020 року.

Увечері 23 грудня у штабі Операції об'єднаних сил України повідомили, що російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

28 грудня стало відомо, що Українська делегація у ТКГ ініціює проведення 29 грудня позачергового засідання групи через порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Теги: #засідання #ткг
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