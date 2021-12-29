"Укрзалізниця" запустила модернізований приміський потяг на новому маршруті Бахмут-Харків

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) запускає за маршрутом Бахмут – Харків – Бахмут модернізований електропоїзд, новий маршрут з'єднає Донецьку та Харківську області, повідомила прес-служба компанії у середу.

"Запускаємо ще один новий залізничний маршрут Бахмут — Харків — Бахмут, який значно поліпшить мобільність мешканців сходу України. Тут курсуватиме сучасний модернізований електропоїзд, який нещодавно було відремонтовано на власному підприємстві товариства", - наведено слова голови "Укрзалізниці" Олександр Камишіна.

Зазначається, що у складі електропоїзда вісім вагонів, у яких встановлено крісла з покращеними ергономічними властивостями, змонтовано сучасне освітлення, систему звукового та візуального сповіщення пасажирів. Окрім того, поїзд пристосований для перевезення маломобільних верств населення та має місця для велосипедів.

Усі роботи з модернізації електропоїзда було виконано на Київському електровагоноремонтному заводі.

З Бахмута поїзд №7096/7057 відправлятиметься щодня об 11:25 та прибуватиме до Харкова о 15:28. Назад він вирушатиме о 18:53 і прибуватиме до Бахмута о 23:00. Крім того, поїзд робитиме зупинки на станціях "Сіль", "Сіверськ", "Ямпіль", "Лиман", "Святогірськ", "Ізюм", "Основа" тощо.