Московський суд ліквідував правозахисний центр "Меморіал"

Московський міський суд задовольнив позов столичної прокуратури про ліквідацію правозахисного центру "Меморіал" (визнаний у РФ НКО-іноагентом).

"Суд постановив: позовну заяву прокурора Москви – задовольнити, ліквідувати правозахисний центр "Меморіал", – оголосив рішення суддя Михайло Казаков у середу.

Біля будівлі Мосміськсуду зібралося близько сотні прихильників правозахисного центру. Рішення суду вони зустріли криками "ганьба".

Також спостерігати за процесом до суду прийшли вісім іноземних дипломатів з Іспанії, Естонії, Литви, Фінляндії, Швеції, Данії, США та Німеччини.

Напередодні Верховний суд РФ за позовом генеральної прокуратури РФ ліквідував міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал" (визнане РФ НКО-іноагентом).

У листопаді стало відомо, що прокуратура має намір домагатися ліквідації двох структур "Меморіалу". Один позов - про ліквідацію просвітницького товариства "Меморіал" - Генпрокуратура подала до Верховного суду. Другу заяву - про ліквідацію правозахисного центру "Меморіал" - прокуратура Москви направила до Мосміськсуду.

Приводом для звернення до суду, як зазначалося в позові Генпрокуратури, стали неодноразові, грубі порушення "Меморіалом" законів РФ та інших правових актів.

За даними правозахисного центру, в позові столичної прокуратури наголошується, що в матеріалах організації "є лінгвістичні та психологічні ознаки виправдання діяльності учасників міжнародних терористичних та екстремістських організацій "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", "Табліг Джамаат", "Ат-Такфір ", а також екстремістських організацій "Артпідготовка" та "Свідки Єгови".

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