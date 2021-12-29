Події

12:13 29.12.2021

В Аргентині вперше за пандемію виявили майже 34 тис. випадків COVID-19 за добу

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В Аргентині вперше за пандемію виявили майже 34 тис. випадків COVID-19 за добу

В Аргентині за добу виявили понад 33,9 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, повідомляє видання Buenos Aires Times.

Зазначається, що це найвищий добовий приріст у країні за час пандемії.

В Аргентині за останні 24 години від наслідків коронавірусу померли 20 людей.

Захворюваність у країні зростає з середини грудня. В Аргентині повну вакцинацію пройшли 78% населення - це один із найвищих показників у Латинській Америці.

Президент Аргентини Альберто Фернандес раніше цього тижня заявив, що наразі не розглядає можливості запровадження додаткових обмежень.

За час пандемії в Аргентині виявили понад 5,5 млн випадків коронавірусу, 117 тис. людей померли внаслідок зараження COVID-19.

Теги: #аргентина #covid_19
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