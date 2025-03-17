Україна готова допомогти Аргентині у боротьбі зі наслідками повені - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм, та висловив співчуття з приводу нещодавньої повені, внаслідок якої загинуло 16 людей.

"Україна готова допомогти Аргентині захистити життя й надати необхідну допомогу", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент проінформував співрозмовника про зустріч української та американської команд у Джидді, під час якої Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного повного 30-денного припинення вогню.

"Зараз ми бачимо, як Росія висуває абсолютно непотрібні умови й фактично відмовляється від цієї пропозиції. Москва хоче не миру, а продовження війни. Голос Хавʼєра може допомогти в наближенні миру. Ми розраховуємо на нього", - зауважив Зеленський.

Окрім того, сторони обговорили зміцнення двосторонніх відносин, зокрема торговельно-економічних.