Маск продав чергову частину акцій Tesla, обсяг реалізованих паперів оцінюється в $1 млрд

Глава Tesla Inc. Ілон Маск продав іще близько 1 млн акцій виробника електромобілів.

Маск реалізував опціони на купівлю близько 1,6 млн паперів Tesla за ціною $6,24 за акцію, продавши 934 тис. 090 акцій вартістю близько $1,02 млрд.

Від початку продажу акцій і реалізації опціонів минулого місяця Маск реалізував понад 22,8 млн опціонів, або увесь транш, який закінчується в серпні 2022 року. Маск отримав його у 2012 році як компенсаційний пакет.

Маск 8 листопада ініціював опитування у Twitter, пообіцявши продати 10% акцій Tesla, що належать йому, якщо за такий крок проголосують користувачі соцмережі.

До проведення опитування у Twitter Маску належали 17% акцій Tesla, або близько 170,5 млн, вартість його частки оцінювалася більше ніж у $200 млрд, а 10% від неї - майже у $21 млрд.

При цьому за рахунок реалізації опціонів Маску тепер належить іще більша кількість акцій, ніж на момент опитування. Обсяг паперів, що належать йому, перевищує 177 млн.