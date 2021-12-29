Події

10:27 29.12.2021

На Харківщині із заметів витягнули мікроавтобус, "швидку" та вантажівки

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На Харківщині із заметів витягнули мікроавтобус, "швидку" та вантажівки

За минулу добу підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області п'ять разів залучалися для надання допомоги водіям автомобілів, які потрапили в снігові замети або не могли проїхати слизькими ділянками дороги.

"Водії та пасажири всіх автомобілів змогли самостійно продовжити рух до місць призначення, потерпілих немає", - повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області.

Так, біля с. Яблучне рятувальники 24-ї частини ДСНС разом із працівниками облавтодору допомогли водіям чотирьох легкових автомобілів розкидати сніговий замет і витягнули їх на розчищену ділянку дороги.

Біля м. Первомайського мікроавтобус Volkswagen Т-5, у якому перебували троє дорослих і двоє дітей, застряг у сніговому заметі. Рятувальники на автомобілі підвищеної прохідності допомогли водієві застряглого авто здолати складну ділянку дороги. Крім того, біля с. Козацьке рятувальники витягнули зі снігового замету карету швидкої допомоги, в Харкові - допомогли водіям вантажівок Renault і Mercedes-Benz, які застрягли в заметах.

За прогнозами харківського Гідрометцентру, 29 грудня на дорогах буде ожеледиця, вночі в східних областях сильний сніг, подекуди з дощем, ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

Теги: #дснс #харківська_область #замет
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