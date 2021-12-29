В Африці за тиждень смертність від COVID-19 зросла на 72% - ВООЗ

Смертність в Африці від наслідків зараження коронавірусом COVID-19 зросла на 72% порівняно з попереднім тижнем, ідеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Загалом у світі кількість смертей від наслідків зараження COVID-19 знизилася на 4% порівняно з даними за минулий тиждень. Цей показник, проте, зріс у Південно-Східній Азії (на 9%) і на американському континенті (на 7%). В інших частинах світу кількість смертей від наслідків захворювання COVID-19 знизилася.

Загалом за тиждень було зафіксовано близько 44,6 тис. спричинених COVID-19 смертей у всьому світі.

Згідно з інформацією ВООЗ, за тиждень з 20 по 26 грудня лікарі зафіксували близько 5 млн нових випадків зараження коронавірусом у світі. Найбільше захворюваність зросла в Північній і Південній Америці (на 39%). Також на 7% зросла кількість виявлених нових випадків зараження в Африці. В інших регіонах захворюваність за тиждень знизилася або практично не змінилася. Загальносвітова захворюваність COVID-19 за тиждень зросла на 11% порівняно з попереднім тижнем.

За увесь період пандемії у світі було виявлено понад 282,8 млн випадків зараження коронавірусом і більше ніж 5,4 млн смертей від наслідків захворювання.