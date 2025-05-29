Інтерфакс-Україна
Події
22:53 29.05.2025

ООН: Смертність серед цивільних у першому кварталі цього року на 59% вища, ніж за аналогічний період 2024 року

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло щонайменше 13 279 цивільних осіб, включаючи 707 дітей, повідомила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань та питань миробудування Розмарі Дікарло.

"Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, загинуло щонайменше 13 279 цивільних осіб, включаючи 707 дітей. Підтверджена кількість поранених цивільних осіб становить 32 449 осіб, включаючи 2068 дітей", - сказала вона на Радбезі ООН у четвер.

Дікарло заявила, що загальна безпекова ситуація в Україні у 2025 році значно гірша, ніж за аналогічний період минулого року.

"Смертність серед цивільного населення у першому кварталі цього року на 59 відсотків вища, ніж за аналогічний період 2024 року", - зазначили у ООН.

Вона підкреслила, що атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом та є неприйнятними й невиправданими, де б вони не відбувалися.

Теги: #оон #смертність

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