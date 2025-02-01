Смертність в Україні у 2024 році перевищила народжуваність у 2,8 рази

Смертність в Україні у 2024 році перевищила народжуваність у 2,8 рази, лідером за новонародженими став Київ, найбільше смертей зареєстрували на Дніпропетровщині.

Це випливає зі звіту Міністерства юстиції, опублікованого на сайті.

Загалом минулого року народилося 176679 малюків, зареєстрована смерть 495090 людей.

Показник народжуваності в Україні у 2024р. на 5,8% менше за показники 2023-го – тоді на світ з’явилося 187,3 тисячі дітей.

Лідерами за кількістю новонароджених стали: Київ – 19,7 тисячі; Львівщина – 15,6 тисячі; Дніпропетровщина – 14 тисяч; Одещина – 12,5 тисячі; Київщина – 10,2 тисячі.

Найбільше смертей зареєстровано у Дніпропетровській області (53268), далі ідуть Київ (35528), Харківська область (34883), Одеська (32147) та Київська області (29339).