Події

20:18 25.10.2022

Майже 30 тис. нелегалів померли з 2014 року під час спроб добратися до Європи

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Майже 30 тис. нелегалів померли з 2014 року під час спроб добратися до Європи

Понад 29 тис. нелегальних мігрантів померли з 2014 року, намагаючись потрапити до Європи, причому близько 5,6 тис. із них померли за останні два роки, повідомила у вівторок Міжнародна організація з міграції (МОМ).

"Ми зафіксували понад 29 тис. смертей із 2014 року під час міграції до Європи", - йдеться у заяві МОМ.

"Безперервні смерті - це ще одне похмуре нагадування про те, що законніші та безпечніші шляхи міграції є вкрай необхідними", - наголошується в ньому.

У МОМ зазначили, що найбільше летальних наслідків, як і раніше, мають місце на шляху міграції до Європи через центральну частину Середземного моря. З січня 2021 року тут зареєстрували 2 836 смертей серед нелегалів, які намагалися дістатися до Італії або Мальти з Лівії та Тунісу.

Також значна кількість померлих виявилася на атлантичному маршруті - із Західної Африки до Канарських островів: з минулого року на цьому шляху померло понад 1,5 тис. мігрантів.

З 2021 року експерти задокументували збільшення загиблих на багатьох інших маршрутах, особливо на сухопутному кордоні Туреччини та Греції, на маршруті через Західні Балкани, при перетині протоки Ла-Манш, а також на кордонах Білорусі та Євросоюзу.

У МОМ зазначили, що "безліч смертей при міграції до країн Європи можна було б уникнути за рахунок швидкої та ефективної допомоги мігрантам, які потрапили в біду".

При цьому невідома країна походження понад 17 тис. осіб, які загинули на шляху до Європи та її території в період з 2014 до 2021 року.

 

 

Теги: #оон #європа #мігранти #смертність

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