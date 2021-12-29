Блінкен поінформував главу МЗС Польщі про зусилля щодо вирішення російсько-українського конфлікту

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау, під час якої розповів про зусилля Вашингтона щодо вирішення російсько-українського конфлікту, повідомляє Держдеп.

"Держсекретар повідомив міністру закордонних справ про дії США, спрямовані на дипломатичне вирішення конфлікту на сході України", - йдеться у повідомленні держдепартаменту.

У ньому також зазначається, що Блінкен "висловив рішучу підтримку США безпеці Польщі, яка все ще стикається зі спробами Білорусі використати з власною метою вразливих мігрантів".