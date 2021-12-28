Волинська та Запорізька області найближчим часом можуть вийти із "червоної" зони епіднебезпеки – нарада у Зеленського

Дві області України, Волинська та Запорізька, можуть бути виведені із "червоної" зони епідемічної небезпеки. Про це повідомили представники уряду під час селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського у вівторок.

"З огляду на показники захворюваності минулого тижня було скасовано "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Сумської, Миколаївської, Київської та Черкаської областей. Найближчим часом також розглядатимуть питання можливого скасування "червоного" рівня епіднебезпеки на території Волинської та Запорізької областей", – повідомляє прес-служба глави держави.