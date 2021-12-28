ДБР розпочало дві кримінальні справи на екс-заступника глави МВС Гогілашвілі – нардеп Разумков

Державне бюро розслідувань розпочало два досудові розслідування за фактами можливого вчинення колишнім заступником міністра внутрішніх справ України Олександром Гогілашвілі кримінальних правопорушень, повідомив екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"За ініціативою МФО "Розумна політика" Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста у Донецькій області", - написав Разумков у соцмережі Facebook.

Він додав, що Офіс генерального прокурора долучив звернення МФО щодо можливого опору працівнику правоохоронного органу до відповідної кримінальної справи.

Як повідомлялося, 11 грудня на Youtube-каналі "Остання крапля" з'явилося відео, на якому Олександр Гогілашвілі на в'їзді до Донецької області поскандалив із правоохоронцями, оскільки його машину зупинили.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що ініціює проведення розслідування інциденту за участю заступника глави МВС Гогілашвілі та відсторонення його від посади на цей період.

Сам Гогілашвілі вибачився "за свою зайву емоційність" і пообіцяв сприяти проведенню розслідування інциденту на блокпості в зоні ООС.

Президент України Володимир Зеленський у Telegram написав, що вважає, що на інцидент за участю заступником міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути тільки одна реакція - звільнення.

13 грудня Кабінет Міністрів України звільнив Гогілашвілі за власним бажанням.