У Краснокутському лісництві випадково застрелили мисливця

Мисливець дістав смертельне поранення на території Краснокутського лісництва у Харківській області під час полювання, повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"40-річний мисливець здійснив постріл зі своєї гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-27 і випадково влучив у 39-річного знайомого. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.

40-річному мисливцю оголошено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до п'яти років ув'язнення.