Події

14:34 28.12.2021

У Краснокутському лісництві випадково застрелили мисливця

1 хв читати
У Краснокутському лісництві випадково застрелили мисливця

Мисливець дістав смертельне поранення на території Краснокутського лісництва у Харківській області під час полювання, повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"40-річний мисливець здійснив постріл зі своєї гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-27 і випадково влучив у 39-річного знайомого. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.

40-річному мисливцю оголошено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до п'яти років ув'язнення.

Теги: #мисливство #харківська_область #вбивство
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:38 26.12.2021
Підозрюваних у вбивстві головного лікаря санаторію Рівненщини затримано

Підозрюваних у вбивстві головного лікаря санаторію Рівненщини затримано

20:02 22.12.2021
У Харківській області поліція затримала водія, який збив на смерть людину і втік з місця ДТП

У Харківській області поліція затримала водія, який збив на смерть людину і втік з місця ДТП

09:58 17.12.2021
Поліція отримала ордер на дослідження телефону американського актора Алека Болдвіна

Поліція отримала ордер на дослідження телефону американського актора Алека Болдвіна

19:40 11.12.2021
У Харківській області поліція запобігла надходженню у продаж понад 1200 літрів сурогатного алкоголю

У Харківській області поліція запобігла надходженню у продаж понад 1200 літрів сурогатного алкоголю

19:15 11.12.2021
На Харківщині п'яний водій здійснив потрійну ДТП і врізався в магазин

На Харківщині п'яний водій здійснив потрійну ДТП і врізався в магазин

12:29 09.12.2021
СБУ знайшла тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова - прес-секретар

СБУ знайшла тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова - прес-секретар

07:55 08.12.2021
Двоє п'яних мешканців Харківщини викрали автомобіль і збили пішохода, постраждалий третю добу непритомний

Двоє п'яних мешканців Харківщини викрали автомобіль і збили пішохода, постраждалий третю добу непритомний

17:06 07.12.2021
Верховний Суд залишив у силі довічний вирок для обвинуваченого у вбивстві водія BlaBlaCar у 2016 році

Верховний Суд залишив у силі довічний вирок для обвинуваченого у вбивстві водія BlaBlaCar у 2016 році

18:58 06.12.2021
На Харківщині шахрайка під виглядом медсестри виманила у пенсіонерів понад 0,5 млн грн

На Харківщині шахрайка під виглядом медсестри виманила у пенсіонерів понад 0,5 млн грн

08:06 03.12.2021
Заступнику начальника Темнівської колонії загрожує до п’яти років в'язниці

Заступнику начальника Темнівської колонії загрожує до п’яти років в'язниці

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР розпочало дві кримінальні справи на екс-заступника глави МВС Гогілашвілі – нардеп Разумков

Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік: Україна отримає $300 млн

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку деяких поїздів через погодні умови

В Україні за добу виявили 2 248 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 4 789 осіб, 134 померло

За добу російські найманці на Донбасі десять разів порушили режим тиші, двох українських військових поранено

ОСТАННЄ

В Україні впроваджуються нові позначки у посвідченнях водія з 29 грудня

Влада в Делі закриває школи, кінотеатри та спортивні комплекси через ситуацію з COVID-19

ДБР розпочало дві кримінальні справи на екс-заступника глави МВС Гогілашвілі – нардеп Разумков

Прем'єр-міністр Ізраїлю очікує на потужну хвилю пандемії, не виключає локдауну

Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік: Україна отримає $300 млн

Український омбудсмен проти переведення Саакашвілі з госпіталю до в'язниці

Україна співпрацює зі США в межах надання військової допомоги за трьома напрямами – Маркарова

Терехов пообіцяв знести "Харківський Стоунхендж", розкритикований користувачами соцмереж

Спікер ВР не отримував повідомлень щодо підозри, висунутої Порошенку – депутат Геращенко

Держприкордонслужба України зареєструвала спільні зі США проекти міжнародної допомоги обсягом майже $25 млн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА