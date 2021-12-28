Прем'єр-міністр Ізраїлю очікує на потужну хвилю пандемії, не виключає локдауну

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет не виключає нового локдауну, за його словами, Ізраїль перебуває на межі небаченої раніше хвилі захворювань на коронавірус COVID-19, повідомляє у вівторок The Times of Israel.

"Від початку пандемії моєю метою було уникати локдауну настільки, наскільки це можливо. Але я не знаю, що принесе завтрашній день. У будь-якому разі, ми будемо в дуже складній ситуації, коли піде мова про можливості лікарень... Ми зробимо те, що повинні. Я не хочу робити жодних заяв, тому що ситуація заплутана", - заявив Беннет. Він також зазначив, що Ізраїль є за кілька кроків від "хвилі заражень" небаченого масштабу.

"Це буде ураган коронавірусних інфекцій небачених для Ізраїлю масштабів", - попередив прем'єр, слова якого наводить The Jerusalem Post.

Прем'єр-міністр припустив, що найближчим часом уряд може схвалити заходи, які дадуть змогу громадянам, які контактували з хворими на COVID-19, але отримали обидві дози вакцини, перебувати на карантині лише доти, доки вони не здадуть негативний тест на коронавірус, навіть якщо у хворого було виявлено саме "омікрон". Після виходу з карантину такі люди протягом десяти днів не зможуть відвідувати масові заходи або місця, де перебувають люди з груп ризику, наприклад будинки для людей похилого віку. До цього моменту вакциновані громадяни Ізраїлю мали самоізолюватися лише в тому разі, якщо вони контактували з людьми, які заразилися штамом "омікрон".

Раніше міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про майже 3 тис. нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу. Це найвища кількість заражень за день із вересня.

Наразі близько 70% населення отримало щонайменше одну дозу вакцини та 45% отримали три дози.

За весь період пандемії в Ізраїлі було зафіксовано понад 1,3 млн випадків зараження коронавірусом та близько 8,2 тис. смертей від захворювання.