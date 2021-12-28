Український омбудсмен проти переведення Саакашвілі з госпіталю до в'язниці

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила намір пенітенціарної служби Грузії перевести громадянина України, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеіла Саакашвілі з військового госпіталю у Горі назад до в'язниці.

"Неодноразово наголошувала на необхідності продовження лікування Міхеіла у багатопрофільній цивільній клініці або за кордоном", - написала Денісова у Telegram-каналі.

Омбудсмен також переконана, що "Україна має делегувати своїх лікарів та експертів для встановлення ступеня шкоди, завданої здоров'ю нашого громадянина Міхеіла Саакашвілі, та визначитись про умови подальшого лікування".

"Прошу іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права Міхеіла Саакашвілі на життя, охорону здоров'я та медичну допомогу, закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", - написала Денісова.

Як повідомлялося, пенітенціарна служба Грузії заявила, що колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі тимчасово залишиться у військовому шпиталі в Горі.

"Виходячи з великого інтересу громадськості повідомляємо, що 27 грудня, після завершення лікування у військовому шпиталі, Саакашвілі не підкорився вимогам працівників пенітенціарної служби про переведення до Руставської в'язниці. На емоційному фоні у нього виникли перепади тиску, у зв'язку з чим було ухвалено рішення про тимчасове призупинення заходу щодо переведення ув'язненого Саакашвілі", - зазначає пенітенціарна служба.

Водночас повідомляється, що рішення про його переведення до Руставської в'язниці ухвалено на підставі висновку медичного персоналу, згідно з яким стан здоров'я Саакашвілі стабільний.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада його перевели до військового шпиталю в місті Горі, де він припинив голодування.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальсифікованими.