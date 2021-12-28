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13:03 28.12.2021

Спікер ВР не отримував повідомлень щодо підозри, висунутої Порошенку – депутат Геращенко

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Спікер ВР не отримував повідомлень щодо підозри, висунутої Порошенку – депутат Геращенко

Народний депутат України, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко стверджує, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не отримував жодних офіційних повідомлень щодо підозри, висунутої на адресу п'ятого президента України, лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка.

"Минулого тижня Генпрокуратура оголосила про підозру Петру Порошенку. Правда, сама пані генпрокурор при цьому самоусунулася, а цей сумнівний листочок підписав один із заступників. Стаття 482-2 КПК України вимагає, щоб "орган або посадові особи, які затримали народного депутата України, повідомили йому про підозру або застосували до нього запобіжний захід... негайно, але не пізніше 24 годин з моменту вчинення таких дій, повідомили про це голову Верховної Ради", - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Водночас Геращенко наголосила, що минулого тижня депутати направили спікеру Верховної Ради листа з проханням надати відповідні копії повідомлень щодо Порошенка.

"Сьогодні зранку завітали до Руслана Стефанчука. З’ясувалося, що він жодних офіційних повідомлень не бачив/не отримував, хоч від дня "підозри" пройшло вже не 24, а 124 години", - написала Геращенко.

Депутат додала, що це "чергове грубе порушення закону за сфабрикованою проти лідера опозиції справою".

Агентство "Інтерфакс-Україна" надіслало запит до Державного бюро розслідувань (ДБР) з проханням роз'яснити ситуацію з процесуальними рішеннями, ухваленими бюро після повідомлення Порошенку про підозру.

В Офісі генпрокурора агентству поки що не вдалося отримати коментар щодо процесуальних дій у рамках висунутої Порошенку підозри. Також агентство не отримало інформації з Офісу генпрокурора щодо того, чи надсилали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн та чи ухвалював суд якесь рішення щодо затримання Порошенка та доправлення до суду, як про це написали деякі ЗМІ.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 грудня, ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

23 грудня до ДБР прийшли захисники Порошенка, проте радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян заявила, що "очікували Порошенка, адвокати та їхня присутність не передбачалися". Говорячи про те, чому до ДБР не пустили народних депутатів від "Європейської солідарності", вона пояснила: "У зв'язку з тимчасовими карантинними обмеженнями запропонували варіант скористатися поштовою скринькою для фіксації звернень".

24 грудня захист Порошенка заявляв, що очікує на офіційну інформацію з Печерського районного суду та з Офісу генпрокурора щодо подання клопотання до суду про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн у справі про постачання вугілля з окупованої території.

"Така інформація цілком може бути правдивою, тим паче що ці органи мовчать і своїх коментарів не дають", - сказав на брифінгу в п'ятницю в Києві адвокат Порошенко Ігор Головань.

Адвокат Ілля Новіков уточнив: "Нам поки що не відомо, чи ухвалив Печерський або інший суд рішення стосовно арешту Петра Порошенка (заочно), ми орієнтуємося на інформацію в ЗМІ... Достовірно ми знаємо, що таке рішення не ухвалювали в присутності адвокатів Порошенка".

Теги: #геращенко #порошенко #євросолідарність #підозра
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