Активний циклон покине межі України, погода поступово почне покращуватись - Укргідрометцентр

Найближчої доби активний циклон покине межі України, і погода поступово почне покращуватися, але більша частина території ще залишиться в холодній повітряній масі.

У східних, північно-східних, уночі і в більшості центральних, Київській та Запорізькій областях сніг (уночі у східних областях сильний сніг, місцями з дощем, ожеледиця); на решті території без істотних опадів.

На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с; уночі на Лівобережжі подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу; на Закарпатті та у південно-східній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві у ніч на середу сніг, удень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 5° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 29 грудня найвища температура вдень була 8,2° у 2017 р., найнижча вночі -26,5° у 1930 р.

У четвер, 30 грудня, в Україні без істотних опадів, лише вночі у південних областях невеликий сніг, у Криму, вдень на крайньому заході невеликий дощ та мокрий сніг, місцями ожеледиця.

На дорогах країни ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-10° морозу, вдень 0-5° морозу, у західних областях 0-5° тепла; у Криму вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.

У Києві в четвер без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° морозу.