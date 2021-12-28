ДБР повідомило керівнику Івано-Франківської митниці про підозру у вимаганні хабарів в експортера меду

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві повідомили про підозру керівнику Івано-Франківської митниці, котрий вимагав щомісячні хабарі в експортера вітчизняної продукції.

"21 грудня 2021 року одного з посередників затримали під час отримання чергового хабаря – 2,4 тис. дол. США, а наступного дня йому повідомили про підозру. 24 грудня 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру керівнику регіональної митниці у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також ще одному посереднику (ч. 3 ст. 368 КК України). Слідчі ДБР клопотатимуть про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад", - повідомляє прес-служба ДБР.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до десяти років із конфіскацією майна.

Як повідомлялося, посадові особи митниці, зокрема керівництва, вимагали щомісячні хабарі у керівника підприємства, що здійснює експорт українського бджолиного меду до країн Європи. За оперативними даними, такса становила $200 за розмитнення одного автомобіля з медом. За гроші митники обіцяли не створювати штучних перешкод під час оформлення та не ініціювати лабораторних досліджень продукції.

Слідство задокументувало, як підприємець через посередника передавав митникам плату $5,6 тис. 21 грудня 2021 року посередника затримали під час отримання чергового хабара у розмірі $2,4 тис.