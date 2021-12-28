Події

11:54 28.12.2021

ДБР повідомило керівнику Івано-Франківської митниці про підозру у вимаганні хабарів в експортера меду

1 хв читати
ДБР повідомило керівнику Івано-Франківської митниці про підозру у вимаганні хабарів в експортера меду

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві повідомили про підозру керівнику Івано-Франківської митниці, котрий вимагав щомісячні хабарі в експортера вітчизняної продукції.

"21 грудня 2021 року одного з посередників затримали під час отримання чергового хабаря – 2,4 тис. дол. США, а наступного дня йому повідомили про підозру. 24 грудня 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру керівнику регіональної митниці у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також ще одному посереднику (ч. 3 ст. 368 КК України). Слідчі ДБР клопотатимуть про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад", - повідомляє прес-служба ДБР.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до десяти років із конфіскацією майна.

Як повідомлялося, посадові особи митниці, зокрема керівництва, вимагали щомісячні хабарі у керівника підприємства, що здійснює експорт українського бджолиного меду до країн Європи. За оперативними даними, такса становила $200 за розмитнення одного автомобіля з медом. За гроші митники обіцяли не створювати штучних перешкод під час оформлення та не ініціювати лабораторних досліджень продукції.

Слідство задокументувало, як підприємець через посередника передавав митникам плату $5,6 тис. 21 грудня 2021 року посередника затримали під час отримання чергового хабара у розмірі $2,4 тис.

Теги: #дбр #митниця #івано_франківська_область
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:30 25.12.2021
ДБР розслідує захоплення земель Міністерства оборони на березі Чорного моря

ДБР розслідує захоплення земель Міністерства оборони на березі Чорного моря

18:17 23.12.2021
До ДБР не впустили адвокатів Порошенка, бо ті прийшли без підзахисного

До ДБР не впустили адвокатів Порошенка, бо ті прийшли без підзахисного

11:49 23.12.2021
ДБР проаналізує неявку Порошенка в бюро в четвер для проведення процесуальних дій і ухвалить рішення - радник із комунікацій

ДБР проаналізує неявку Порошенка в бюро в четвер для проведення процесуальних дій і ухвалить рішення - радник із комунікацій

10:52 23.12.2021
Адвокати Порошенка прибули до ДБР для "діалогу з процесуальними опонентами"

Адвокати Порошенка прибули до ДБР для "діалогу з процесуальними опонентами"

10:58 22.12.2021
ДБР викрило керівництво регіональної митниці на "медових" хабарях

ДБР викрило керівництво регіональної митниці на "медових" хабарях

07:15 22.12.2021
На Івано-Франківщині стався землетрус магнітудою 2,6 бала

На Івано-Франківщині стався землетрус магнітудою 2,6 бала

17:45 20.12.2021
Порошенка викликали для процесуальних дій у ДБР на 23 грудня, також вирішуватиметься питання обрання запобіжного заходу

Порошенка викликали для процесуальних дій у ДБР на 23 грудня, також вирішуватиметься питання обрання запобіжного заходу

18:41 17.12.2021
ДБР: Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик

ДБР: Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик

09:40 16.12.2021
На Івано-Франківщині стався землетрус магнітудою 2,9

На Івано-Франківщині стався землетрус магнітудою 2,9

12:14 15.12.2021
ДБР перевіряє причетність чиновників Криворізької міськради до розкрадання коштів на будівництво інфраструктури

ДБР перевіряє причетність чиновників Криворізької міськради до розкрадання коштів на будівництво інфраструктури

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку деяких поїздів через погодні умови

В Україні за добу виявили 2 248 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 4 789 осіб, 134 померло

За добу російські найманці на Донбасі десять разів порушили режим тиші, двох українських військових поранено

Під час пожежі у Львові загинуло троє людей

Резніков: Питання оборони країни – не тема для політичного піару

ОСТАННЄ

Спікер ВР не отримував повідомлень щодо підозри, висунутої Порошенку – депутат Геращенко

Держприкордонслужба України зареєструвала спільні зі США проекти міжнародної допомоги обсягом майже $25 млн

Шмигаль відсвяткує Новий рік та Різдво в Україні в родинному колі – прес-секретар

Активний циклон покине межі України, погода поступово почне покращуватись - Укргідрометцентр

П'ятьох чиновників підозрюють у заволодінні 12 млн грн на ремонті рейкових автобусів "Бориспільського експресу" - Офіс генпрокурора

Поліцейські перевіряють інформацію щодо мінування зернового терміналу в Чорноморську

СБУ викрила понад 20 російських дипломатів-розвідників і затримала сотні диверсантів із початку агресії РФ

На г. Піп Іван Чорногорський встановлено високу лавинну небезпеку – ДСНС

Етапування Саакашвілі зі шпиталю до Руставської в'язниці відкладено - пенітенціарна служба Грузії

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку деяких поїздів через погодні умови

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА