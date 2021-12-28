Події

08:35 28.12.2021

Внаслідок аварії на підстанціях у Миколаєві декілька мікрорайонів залишаються без електропостачання

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Внаслідок аварії на підстанціях у Миколаєві декілька мікрорайонів залишаються без електропостачання

Уранці у вівторок у Миколаєві через аварію на підстанціях сталося відключення електроенергії у декількох мікрорайонах міста, тривають відновлювальні роботи, повідомило місцеве видання "Новости-N".

"Вранці у вівторок, 28 грудня, у Миколаєві знеструмлено споживачів відразу в декількох районах. Аварійні відключення сталися через аварії на підстанціях", – йдеться у повідомленні на сайті видання у вівторок уранці, з посиланням на "Миколаївобленерго".

Повідомляється, що о 3:59 сталася аварія на підстанції 35,150 кВ "Овочева". Через що без світла залишилися мкрн. Казарського, Старий Водопій. О 5:30 електропостачання відновили.

Крім того, о 4:53 аналогічна ситуація сталася на підстанціях "Тернівка", "Ракетне Урочище", "Матвіївка" та "Соляні". Електроенергію обіцяють відновити до 10:00 вівторка.

Водночас о 7:12 стався збій у роботі підстанцій "Ліски", "Піски" та "Сухий Фонтан". Ця аварія залишила без світла Намив, Ліски та центр міста. Станом на 8:00 електропостачання частково відновлено.

Через відсутність електрики в деяких мікорайонах немає опалення, а в мікрорайоні Північному також немає води – відключилися насоси підкачування і в котельнях.

 

Теги: #аварія #миколаїв #електропостачання
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