Події

07:18 28.12.2021

Рада міністрів Франції перетворила "санітарну перепустку" на "вакцинну перепустку"

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Рада міністрів Франції перетворила "санітарну перепустку" на "вакцинну перепустку"

Уряд Франції на засіданні Ради міністрів визначив нові заходи протидії коронавірусної інфекції, включно з введенням з 15 січня "вакцинної перепустки" в разі схвалення її парламентом.

Зазначається, що на засіданні з відеозв'язку головував президент Франції Емманюель Макрон.

"Сьогоднішня рада міністрів затвердила проект закону, який перетворить санітарну перепустку на вакцинну. Це означає, що в місцях, де повинна була застосовуватися ця (санітарна) перепустка протягом декількох місяців (...), потрібно буде підтвердити свою вакцинацію, щоб увійти. Негативного тесту більше недостатньо", - сказав прем'єр-міністр Жан Кастекс у понеділок на прес-конференції після засідання уряду.

Він пообіцяв посилення санкцій за виготовлення та розповсюдження фальшивих перепусток.

Мотивуючи заходи, затверджені урядом, Кастекс на фоні ускладнення в країні епідеміологічної обстановки наполягав на важливості вакцинаційного захисту населення від інфекції.

"У Франції, як і в Європі, ситуація надзвичайно напружена. Нова хвиля захльостує наш континент. Ця концентрація (інфекції - ІФ) проявилася у досягненні символічних 100 тис. випадків (зараження минулої суботи - ІФ). (...) Рівень захворюваності перевищує 700, це найвищий показник із моменту кризи", - повідомив прем'єр.

Він оголосив, що з ранку вівторка, дотримуючись рекомендацій Верховної комісії у справах охорони здоров'я, третє, бустерне щеплення можна буде зробити через три місяці після першої вакцинації.

Терміном на три тижні запроваджуються обмеження на великі колективні заходи: до 2 тис. осіб у приміщенні та до 5 тис. на відкритому повітрі. Забороняються традиційні вітальні церемонії та прийоми з нагоди Нового року.

Не допускається проведення концертів, у яких публіка має стояти. Заборонено вживати їжу та вживати напої у громадському транспорті, кіно, театрах та спортивних залах.

Прем'єр-міністр також наголосив на обов'язковості дистанційної роботи, де це можливо, по три-чотири дні на тиждень.

Уряд вирішив не оголошувати комендантську годину 31 грудня. Але при цьому Кастекс наполягав на важливості дотримання санітарних вимог під час святкування Нового року: провітрювання приміщень, використання масок та проведення тестів перед зустріччю з близькими.

Влада також не стала переносити відновлення навчального року після свят. Передбачається, що школярі повернуться до класів, як і передбачено навчальною програмою, 3 січня.

 

 

Теги: #уряд #заходи #коронавірус #франція
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