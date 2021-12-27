МОЗ Данії зафіксувало за добу рекордні 16 тис. випадків захворювань на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я Данії зареєструвало у понеділок рекордну добову кількість випадків інфікування COVID-19 з початку пандемії - 16 164 зараження, повідомляє The Guardian.

Попередній рекорд у Данії був зафіксований у неділю та склав 14 844 нових випадків, нагадує The Guardian.

Також за останню добу через COVID-19 померло семеро людей; загальна кількість смертей під час пандемії у Данії становить 3217.

За даними статистичного сайту Worldometer, нині у Данії з початку пандемії коронавірусом COVID-19 заразилися 715 тис. людей.