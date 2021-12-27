На схід від Криту стався землетрус магнітудою 5,4, на найближчому острові руйнувань і постраждалих немає

Два сильні підземні поштовхи сталися в Середземному морі на схід від о.Крит (Греція) в неділю ввечері, повідомляється на сайті грецької газети Kathimerini.

"Другий більший поштовх стався менше ніж через 4 години після землетрусу магнітудою 5,2. Поштовх магнітудою 5,4 стався о 8:59 за місцевим часом (збігається з київським – ІФ) за 25 кілометрів на північний захід від першого, на глибині 6,3 км, повідомив Інститут геодинамічної інформації. Через дві хвилини стався афтершок магнітудою 4,2", - ідеться в повідомленні.

Газета наводить слова мера найближчого до епіцентру острова Касос Міхаліса Еротокрітоса, який заявив, що "жодна з будівель не була пошкоджена в жодному з цих землетрусів, і вони не сильно потурбували людей".