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14:39 27.12.2021

Переговори РФ зі США щодо гарантій безпеки відбудуться після завершення новорічних канікул - Лавров

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Переговори РФ зі США щодо гарантій безпеки відбудуться після завершення новорічних канікул - Лавров

Російсько-американські переговори щодо гарантій безпеки відбудуться відразу після новорічних канікул, заявив у понеділок глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Головне - це, як сказав президент, щоб не було балаканини, щоб не замотали наші пропозиції в нескінченних дискусіях, чим Захід славиться і чим він уміє займатися, а щоб був результат усіх цих дипломатичних зусиль. Результат, причому, в якийсь певний проміжок часу, ми жодних ультиматумів не висуваємо, але нескінченні переговори, під час яких Захід знову почне щось двозначно обіцяти, а потім обов'язково обдурить", - заявив міністр в інтерв'ю YouTube-каналу "Соловйов-лайф".

"У зв'язку з цим США, звісно, - головний наш переговірник. І саме зі США ми проводитимемо основну роботу переговорів, які відбудуться відразу після новорічних канікул", - сказав Лавров.

Він нагадав, що НАТО запропонувало "вустами Столтенберга", але "ясно, що це з подачі США, відразу слідом за цим, через буквально день провести засідання Ради Росія-НАТО".

Раніше повідомлялося, що генсек НАТО запропонував скликати нараду Ради Росія-НАТО 12 січня.

Теги: #рф #переговори #нато #сша
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