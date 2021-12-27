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13:27 27.12.2021

Баку й Тегеран усунули напруженість у двосторонніх відносинах - МЗС Азербайджану

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Баку й Тегеран усунули напруженість у двосторонніх відносинах - МЗС Азербайджану

Офіційні Баку та Тегеран розрядили напруженість у двосторонніх відносинах, що спостерігалася протягом кількох місяців, домовилися про проведення консультацій між МЗС обох країн, заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов.

"Кілька місяців тому ми спостерігали напруженість у відносинах наших країн, були допущені непорозуміння. Під час трьох зустрічей з моїм іранським колегою Хосейном Аміром Абдоллахіаном ми активно проводили обговорення для нормалізації двосторонніх відносин, усунення цього непорозуміння", - сказав Байрамов у понеділок на прес-конференції.

За словами Байрамова, під час візиту глави МЗС Ірану в Баку 22 грудня досягнуто домовленості про проведення регулярних консультацій між МЗС.

"Вважаємо, що мінімум раз на півроку необхідно проводити консультації, оскільки на порядку денному стоїть багато питань, це дуже важливо", - наголосив Байрамов.

Міністр додав, що Баку й Тегеран продовжать тісно співпрацювати для реалізації спільних проектів. "Скоро відбудеться засідання азербайджансько-іранської міжурядової комісії з економічного співробітництва. В рамках цього заходу готується дорожня карта для обговорення майбутніх спільних проектів", - зазначив Байрамов.

Теги: #відносини #іран #азербайджан
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