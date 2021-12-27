Події

13:06 27.12.2021

Найближчі дні в Україні будуть сніжними, очікуються пориви сильного вітру

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Найближчі дні в Україні будуть сніжними, очікуються пориви сильного вітру

Найближчої доби, 28 грудня, у зв'язку з виходом активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови, повідомляє Укргідрометцентр.

У південних, уночі й у Вінницькій, Хмельницькій і Чернівецькій областях, удень і в центральних і східних областях очікуються значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, хуртовина. В південній частині України, вдень і в центральних областях мокрий сніг і дощ, ожеледь. У північних і західних областях пройде помірний сніг. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у всій Україні, крім західних і північних областей, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, на сході до 17°, вдень 2-7° морозу; в південній частині та в Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві вночі невеликий, удень помірний сніг; температура вночі 8-10°, вдень близько 5° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві за весь час метеорологічних спостережень найвищу температуру 28 грудня було зафіксовано на позначці +8,4°С у 1998-му і 2011 роках, а найнижчу – на позначці -24,8°С у 1885 році.

У середу, 29 грудня, вночі на Лівобережжі та в північних областях України, вдень на крайньому сході та заході країни очікується сніг і мокрий сніг, уночі на сході подекуди значний сніг. На решті територій без істотних опадів. Температура повітря вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу, в південній частині та в Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

30 грудня у південних, східних областях і в Карпатах невеликий мокрий сніг із переходом у дощ, на решті територій без істотних опадів. Температура повітря вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вночі в північних, західних і центральних областях 2-7° морозу, вдень на півдні та заході країни 0-5° тепла.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві 29 грудня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, тільки вночі 29 грудня сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура 29 грудня вночі 6-8°, удень 2-4° морозу; 30 грудня вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #погода #прогноз
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