Події

12:57 27.12.2021

У Китаї розпочали дезінфекцію міста Сіань після спалаху COVID-19

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У Китаї розпочали дезінфекцію міста Сіань після спалаху COVID-19

У китайському місті Сіань, де проживають близько 13 млн осіб, почали проводити дезінфекцію у зв'язку зі спалахом захворювань штамом коронавірусу COVID-19 "дельта", повідомляє в понеділок Bloomberg.

Влада розпочала розпорошення дезінфекційних засобів у всьому місті, вони просять жителів тримати вікна зачиненими, а також дотримуватися запобіжних заходів на вулицях. Крім того, жителям поки що забороняється використовувати особистий транспорт.

Рішення продезінфікувати місто було ухвалено після виявлення близько 150 інфекцій два дні поспіль у неділю та понеділок. Загалом менше ніж за три тижні в місті було зафіксовано понад 600 нових випадків зараження вірусом, більшість з яких - штам "дельта". У зв'язку зі спалахом вірусу минулого тижня в Сіані раніше в грудні було оголошено локдаун.

Китай є єдиною країною в світі, яка прагне повністю позбутися вірусу за допомогою закритих кордонів і суворих заходів. У понеділок у країні було виявлено лише 162 нові випадки зараження, проте 150 із них були виявили саме в Сіані.

Китайська влада занепокоєна поширенням інфекції всередині країни у зв'язку з наближенням Зимових Олімпійських ігор у Пекіні, які мають відбутися з 4 по 20 лютого 2022 року.

Загалом у Китаї за час пандемії виявлено близько 101 тис. випадків зараження коронавірусом і більше ніж 4 тис. смертей від наслідків захворювання.

Теги: #дезінфекція #китай
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