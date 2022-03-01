Події

15:59 01.03.2022

Українців попередили, що ворог готує інформаційну спецоперацію

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Найближчим часом окупаційні війська спробують провести інформаційно-психологічну спецоперацію (ІПСО), мета якої – змусити українців капітулювати.

Про операцію ворогів, що готується, повідомив у Facebook радник міністра оборони України Олексій Копитько.

"За наявною інформацією, російські окупанти найближчим часом готуються реалізувати масштабну ІПСО. Спочатку буде організовано перебої зі зв'язком. Потім буде вкинуто інформацію про те, що українська влада нібито погодилася капітулювати", - попереджає він.

За даними радника, водночас ворог активно поширюватиме фейкові "документи про капітуляцію", нібито підписані українським військово-політичним керівництвом. Паралельно буде запущено відеоролики з інформацією про нібито "капітуляцію".

"Мета – демотивувати армію та народ, зламати опір. Все це - брехня. Жодних капітуляцій НЕ БУДЕ. Не ведіться самі. Попередьте всіх, кого зможете", - закликає Копитько.

Теги: #дезінфекція #агресія_рф
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