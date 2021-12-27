Події

11:45 27.12.2021

У Нідерландах пропонують вакцинацію від COVID-19 в окулярах віртуальної реальності

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У Нідерландах пропонують вакцинацію від COVID-19 в окулярах віртуальної реальності

Влада Нідерландів пропонує людям, які бояться вакцинуватися від коронавірусу COVID-19, робити це щеплення в окулярах віртуальної реальності, повідомляє в понеділок The Guardian.

"Ви боїтеся уколів, але все одно хочете зробити вакцину або "бустерну" дозу? Служба громадської охорони здоров'я Амстердама буде рада вам допомогти. Наприклад, з'являється дедалі більше місць, де працюють з окулярами віртуальної реальності, що дає змогу розслабитися під час уколу. Такі методи застосовують і в Роттердамі", - написав у своєму Twitter міністр охорони здоров'я Нідерландів Хуго де Йонге.

Міністр прикріпив до "твіту" відео, на якому зображено, як люди в спеціальних окулярах віртуальної реальності вакцинуються від COVID-19.

На відео, розміщеному міністром, видно, як людям в окулярах віртуальної реальності показують кадри з дикої природи: слонів, дельфінів.

Згідно з даними Національного інституту громадської охорони здоров'я та навколишнього середовища (RIVM) країни на 19 грудня, обидві дози вакцини отримали близько 84% громадян старше 12 років.

За весь період пандемії в Нідерландах було зафіксовано близько 3 млн випадків зараження вірусом і близько 20,7 тис. смертей від захворювання.

Теги: #віртуальна_реальність #вакцинація #нідерланди
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