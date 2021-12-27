Влада Бангкока через коронавірус скасувала масові новорічні заходи

Влада Бангкока ухвалила рішення скасувати всі масові святкові заходи з нагоди Нового року в рамках боротьби з поширенням коронавірусу, повідомили в уряді Таїланду.

"Столична адміністрація Бангкока... з жалем повідомляє про скасування новорічних святкових заходів", - ідеться в повідомленні, розміщеному у Twitter уряду.

У ньому наголошується, що приватним організаціям, як і раніше, дозволено проводити святкові заходи, але тільки з дотриманням низки суворих заходів, зокрема правил COVID-free. Учасники таких заходів також повинні будуть негативний тест, зроблений не більше ніж за 72 години.

Напередодні в Таїланді виявили 2,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом, 22 людини померли від наслідків COVID-19.

Від початку пандемії в країні зафіксували понад 2,1 млн випадків коронавірусу.