Події

09:52 27.12.2021

Влада Бангкока через коронавірус скасувала масові новорічні заходи

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Влада Бангкока через коронавірус скасувала масові новорічні заходи

Влада Бангкока ухвалила рішення скасувати всі масові святкові заходи з нагоди Нового року в рамках боротьби з поширенням коронавірусу, повідомили в уряді Таїланду.

"Столична адміністрація Бангкока... з жалем повідомляє про скасування новорічних святкових заходів", - ідеться в повідомленні, розміщеному у Twitter уряду.

У ньому наголошується, що приватним організаціям, як і раніше, дозволено проводити святкові заходи, але тільки з дотриманням низки суворих заходів, зокрема правил COVID-free. Учасники таких заходів також повинні будуть негативний тест, зроблений не більше ніж за 72 години.

Напередодні в Таїланді виявили 2,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом, 22 людини померли від наслідків COVID-19.

Від початку пандемії в країні зафіксували понад 2,1 млн випадків коронавірусу.

Теги: #святкування #бангкок #скасування
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