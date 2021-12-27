Події

08:42 27.12.2021

Сеул закликає Пхеньян до діалогу та співпраці у новому році

1 хв читати
Сеул закликає Пхеньян до діалогу та співпраці у новому році

Міністерство у справах об'єднання двох Корей закликало КНДР розпочати новий рік з кроку до діалогу та співпраці, повідомляє агентство "Ренхап".

"Ми сподіваємося, що Північна Корея розпочне новий рік, відкривши двері для діалогу з міжнародною спільнотою, і зробить крок уперед для взаємодії та співпраці", - заявив представник міністерства у справах об'єднання двох Корей Лі Чон Чу на регулярному брифінгу для преси.

Зазначається, що ця заява була зроблена напередодні пленарного засідання Центрального комітету Трудової партії КНДР, яке має відбутися "в останній третині грудня".

На ньому, згідно з державними ЗМІ КНДР, планується "обговорити та ухвалити рішення про плани роботи на новий рік".

Зазвичай таке засідання відбувається за участю північнокорейського лідера Кім Чен Іна.

Переговори між Північною Кореєю та США щодо проблеми ядерної зброї зайшли в глухий кут після провалу саміту в Ханої в 2019 році.

Пхеньян, як і раніше, не реагує на пропозиції про переговори, вимагаючи від Вашингтона спочатку відмовитися від "подвійних стандартів" та "ворожої політики".

 

 

Теги: #заклик #співпраця #кндр #південна_корея
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:11 25.12.2021
Міжнародний Європейський Університет спільно з Ростиславом Валіхновським запустили медіа проєкт для студентів та майбутніх абітурієнтів

Міжнародний Європейський Університет спільно з Ростиславом Валіхновським запустили медіа проєкт для студентів та майбутніх абітурієнтів

07:40 24.12.2021
Влада Південної Кореї помилує засуджену за корупцію екс-президента країни

Влада Південної Кореї помилує засуджену за корупцію екс-президента країни

07:18 22.12.2021
Держдеп США закликав Росію відмовитися від поширення "хибної риторики"

Держдеп США закликав Росію відмовитися від поширення "хибної риторики"

07:51 21.12.2021
Резніков та головком ЗС України обговорять з угорськими колегами військово-політичну співпрацю

Резніков та головком ЗС України обговорять з угорськими колегами військово-політичну співпрацю

21:55 17.12.2021
Машовець обговорив із державним секретарем МЗС Німеччини шляхи покращення безпекової ситуації на сході та поблизу кордонів України

Машовець обговорив із державним секретарем МЗС Німеччини шляхи покращення безпекової ситуації на сході та поблизу кордонів України

07:01 17.12.2021
Генсек ООН закликав країни світу забезпечити вакцинацію від коронавірусу 40% населення планети до кінця року

Генсек ООН закликав країни світу забезпечити вакцинацію від коронавірусу 40% населення планети до кінця року

21:50 16.12.2021
Україна і Хорватія уклали Меморандум про співпрацю між Радою експортерів та інвесторів

Україна і Хорватія уклали Меморандум про співпрацю між Радою експортерів та інвесторів

07:31 16.12.2021
Правоохоронці України та Туреччини обговорили кроки співпраці між відомствами

Правоохоронці України та Туреччини обговорили кроки співпраці між відомствами

07:48 14.12.2021
Пентагон перебуває у постійному контакті з Києвом з питань необхідної допомоги

Пентагон перебуває у постійному контакті з Києвом з питань необхідної допомоги

07:15 13.12.2021
Сеул не планує бойкотувати Олімпіаду в Пекіні

Сеул не планує бойкотувати Олімпіаду в Пекіні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У багатьох областях України очікуються сильні снігопади та хуртовини, можливі відключення енергопостачання

Через "мінування" Харківського аеропорту майже на годину затримався рейс на Познань

В Україні за добу виявили 1 864 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 4 527 осіб, 133 померло

З початку доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню на Донбасі, поранено українського військового

Одного українського військового поранено на Донбасі в неділю

ОСТАННЄ

Понад 30 мігрантів намагалися прорватися з Білорусі - прикордонна служба Польщі

У Нідерландах пропонують вакцинацію від COVID-19 в окулярах віртуальної реальності

Унаслідок повеней у Бразилії загинули щонайменше 18 людей

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі сягнула майже 280 млн

У багатьох областях України очікуються сильні снігопади та хуртовини, можливі відключення енергопостачання

У Білорусі розпочали вакцинацію підлітків проти коронавірусу

Влада Бангкока через коронавірус скасувала масові новорічні заходи

Через "мінування" Харківського аеропорту майже на годину затримався рейс на Познань

Нідерланди ввели локдаун до 14 січня через "омікрон"

В Україні за добу виявили 1 864 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 4 527 осіб, 133 померло

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА