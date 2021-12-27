Сеул закликає Пхеньян до діалогу та співпраці у новому році

Міністерство у справах об'єднання двох Корей закликало КНДР розпочати новий рік з кроку до діалогу та співпраці, повідомляє агентство "Ренхап".

"Ми сподіваємося, що Північна Корея розпочне новий рік, відкривши двері для діалогу з міжнародною спільнотою, і зробить крок уперед для взаємодії та співпраці", - заявив представник міністерства у справах об'єднання двох Корей Лі Чон Чу на регулярному брифінгу для преси.

Зазначається, що ця заява була зроблена напередодні пленарного засідання Центрального комітету Трудової партії КНДР, яке має відбутися "в останній третині грудня".

На ньому, згідно з державними ЗМІ КНДР, планується "обговорити та ухвалити рішення про плани роботи на новий рік".

Зазвичай таке засідання відбувається за участю північнокорейського лідера Кім Чен Іна.

Переговори між Північною Кореєю та США щодо проблеми ядерної зброї зайшли в глухий кут після провалу саміту в Ханої в 2019 році.

Пхеньян, як і раніше, не реагує на пропозиції про переговори, вимагаючи від Вашингтона спочатку відмовитися від "подвійних стандартів" та "ворожої політики".