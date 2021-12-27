У Київській області ліквідовано пожежу у 2 складських та 1 адміністративній будівлях

У Київській області ліквідовано пожежу у 2 складських та 1 адміністративній будівлях, повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій вранці у понеділок.

"26 грудня о 13 год. 26 хв. у с. Мартусівка Бориспільського району на території ТОВ "Дельта Хаус Системс" у поряд розташованих будівлях пилорами та складі виникла пожежа. Підрозділами ДСНС врятовано 2 складські та 1 адміністративну будівлю. О 19 год. 50 хв. пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що вогнем знищено матеріальні цінності та будівлі складу та пилорами на загальній площі 1 тис. м2. До гасіння залучалося 42 особи та 13 одиниць техніки, з них від ДСНС 30 осіб і 7 одиниць техніки.