Події

07:50 27.12.2021

В Одесі поліцейський підстрелив ув'язненого при спробі втечі

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В Одесі поліцейський підстрелив ув'язненого при спробі втечі

В Одесі поліцейський підстрелив ув'язненого під час спроби втечі зі слідчого ізолятора, повідомили у прес-службі Нацполіції Одеської області.

Здійснити втечу намагався 34-річний уродженець Харківщини, який перебував під вартою за підозрою у скоєнні наркозлочину, передбаченого ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України.

"Виявивши втікача, працівник внутрішньої служби попередив про застосування вогнепальної зброї в рамках закону України "Про Національну поліцію" та потрапив у повітря, однак чоловік на законні вимоги не реагував. Тоді постовий здійснив постріл у бік зловмисника, поранивши його в ногу. Правопорушнику викликали "швидку", він доставлений до лікарні, - зазначено в повідомленні.

За фактом замаху на втечу з-під варти розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.393 Кримінального кодексу України, встановлюються всі обставини події. Правопорушнику загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення.

Також розпочато службове розслідування, в рамках якого буде надано правову оцінку діям постового. Співробітниками Державного бюро розслідувань Одеської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.365 Кримінального кодексу України.

 

 

Теги: #поліція #втеча #одеса #україна
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