Події

22:38 26.12.2021

Підозрюваних у вбивстві головного лікаря санаторію Рівненщини затримано

2 хв читати
Підозрюваних у вбивстві головного лікаря санаторію Рівненщини затримано

Слідчі затримали та повідомили про підозру двом особам, причетним до скоєння умисного вбивства 50-річного жителя Рівненської області – головного лікаря одного з місцевих санаторіїв, тіло якого з ознаками насильницької смерті було знайдено у лісосмузі під Києвом, повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

"Перебуваючи у Києві, потерпілий звернувся на вулиці до одного з підозрюваних, 34-річного громадянина Киргизії, який працює водієм служби таксі, з проханням відвезти його до готелю. Водій та його 43-річний приятель - громадянин Киргизької Республіки, який у той час теж перебував у цьому ж автомобілі, погодилися підвезти рівнянина. У ході поїздки, усвідомлюючи, що у потерпілого можуть знаходитися при собі значні кошти, зловмисники вирішили здійснити на нього напад", - йдеться у повідомленні на Telegram-каналі прокуратури.

Під час спланованої зупинки один із зловмисників, пересівши на заднє пасажирське сидіння, наніс потерпілому декілька ударів в область голови кулаками та скляною пляшкою, від чого той втратив свідомість.

Нападники відібрали у чоловіка банківські карти, мобільний телефон, сумку та кошти, після чого відвезли до Бучанського району Київщини, де у несвідомому стані залишили у лісосмузі зі зв'язаними руками та ногами.

Отримавши інформацію від близьких потерпілого про зникнення, правоохоронці розпочали його пошуки. Слідчі встановили, що при зникненні чоловіка невідомі знімали з його банківської картки кошти.

У ході слідчих дій один з підозрюваних повідомив правоохоронцям місце, де вони залишили тіло вбитого чоловіка. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм.

Наразі слідство триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним заходів у вигляді утримання під вартою.

 

 

 

Теги: #прокуратура #вбивство
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 23.12.2021
Прокуратура Києва підозрює розкрадання 5 млн грн на встановленні новорічної ялинки на залізничному вокзалі

Прокуратура Києва підозрює розкрадання 5 млн грн на встановленні новорічної ялинки на залізничному вокзалі

10:16 23.12.2021
Керівнику ПВК "Вагнер" повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність України

Керівнику ПВК "Вагнер" повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність України

10:17 17.12.2021
Венедіктова запросила Австралію долучитися до роботи Міжнародної ради експертів зі злочинів, скоєних за умов збройного конфлікту в Україні

Венедіктова запросила Австралію долучитися до роботи Міжнародної ради експертів зі злочинів, скоєних за умов збройного конфлікту в Україні

09:58 17.12.2021
Поліція отримала ордер на дослідження телефону американського актора Алека Болдвіна

Поліція отримала ордер на дослідження телефону американського актора Алека Болдвіна

15:16 14.12.2021
Обвинувачення проти двох громадян Туреччини, у яких вилучили героїну на понад 1 млрд грн, спрямовано до суду

Обвинувачення проти двох громадян Туреччини, у яких вилучили героїну на понад 1 млрд грн, спрямовано до суду

14:35 09.12.2021
Генпрокурор: Чекаємо на фінальний акорд конкурсу на голову САП та ухвалення антикорупційної стратегії парламентом

Генпрокурор: Чекаємо на фінальний акорд конкурсу на голову САП та ухвалення антикорупційної стратегії парламентом

12:29 09.12.2021
СБУ знайшла тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова - прес-секретар

СБУ знайшла тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова - прес-секретар

17:06 07.12.2021
Верховний Суд залишив у силі довічний вирок для обвинуваченого у вбивстві водія BlaBlaCar у 2016 році

Верховний Суд залишив у силі довічний вирок для обвинуваченого у вбивстві водія BlaBlaCar у 2016 році

16:45 03.12.2021
Екс-нардепа Семенченка та ще вісьмох осіб судитимуть за скоєння теракту та контрабанду товарів військового призначення - Офіс генпрокурора

Екс-нардепа Семенченка та ще вісьмох осіб судитимуть за скоєння теракту та контрабанду товарів військового призначення - Офіс генпрокурора

16:44 02.12.2021
Суд засудив до 12 років ув'язнення одного обвинуваченого у пособництві вбивства екс-депутата Держдуми Вороненкова, другого - виправдано

Суд засудив до 12 років ув'язнення одного обвинуваченого у пособництві вбивства екс-депутата Держдуми Вороненкова, другого - виправдано

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Одного українського військового поранено на Донбасі в неділю

Майже 6 тис. авіарейсів скасували у світі за останні дні через коронавірус - ЗМІ

Із взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде - главком Залужний

Столтенберг запропонував скликати Раду НАТО-Росія 12 січня - ЗМІ

В Україні за добу виявили 2 810 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужало 4 279 людей, 138 померли

ОСТАННЄ

Хусити з 2015 року запустили в бік Саудівської Аравії більш ніж 400 ракет, понад 850 безпілотників

У результаті вибуху газового балона у Кривому Розі госпіталізовано двох людей

У Бердянську побилися місцеві депутати міської та районної рад

Таліби скасували два міністерства і комісії, що курирували вибори

Одного українського військового поранено на Донбасі в неділю

Прем'єр Ізраїлю пішов на самоізоляцію через виявлений COVID-19 у його дочки

Берлін і Вашингтон по-різному оцінюють загрозу вторгнення Росії в Україну - ЗМІ

Екіпаж китайської орбітальної станції вийшов у відкритий космос

Пєсков назвав "питанням життя і смерті" для Росії поширення НАТО на країни колишнього СРСР

У ПАР помер борець проти апартеїду архієпископ Десмонд Туту

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА