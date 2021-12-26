Підозрюваних у вбивстві головного лікаря санаторію Рівненщини затримано

Слідчі затримали та повідомили про підозру двом особам, причетним до скоєння умисного вбивства 50-річного жителя Рівненської області – головного лікаря одного з місцевих санаторіїв, тіло якого з ознаками насильницької смерті було знайдено у лісосмузі під Києвом, повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

"Перебуваючи у Києві, потерпілий звернувся на вулиці до одного з підозрюваних, 34-річного громадянина Киргизії, який працює водієм служби таксі, з проханням відвезти його до готелю. Водій та його 43-річний приятель - громадянин Киргизької Республіки, який у той час теж перебував у цьому ж автомобілі, погодилися підвезти рівнянина. У ході поїздки, усвідомлюючи, що у потерпілого можуть знаходитися при собі значні кошти, зловмисники вирішили здійснити на нього напад", - йдеться у повідомленні на Telegram-каналі прокуратури.

Під час спланованої зупинки один із зловмисників, пересівши на заднє пасажирське сидіння, наніс потерпілому декілька ударів в область голови кулаками та скляною пляшкою, від чого той втратив свідомість.

Нападники відібрали у чоловіка банківські карти, мобільний телефон, сумку та кошти, після чого відвезли до Бучанського району Київщини, де у несвідомому стані залишили у лісосмузі зі зв'язаними руками та ногами.

Отримавши інформацію від близьких потерпілого про зникнення, правоохоронці розпочали його пошуки. Слідчі встановили, що при зникненні чоловіка невідомі знімали з його банківської картки кошти.

У ході слідчих дій один з підозрюваних повідомив правоохоронцям місце, де вони залишили тіло вбитого чоловіка. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм.

Наразі слідство триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним заходів у вигляді утримання під вартою.