Події

15:36 26.12.2021

Берлін і Вашингтон по-різному оцінюють загрозу вторгнення Росії в Україну - ЗМІ

1 хв читати
Берлін і Вашингтон по-різному оцінюють загрозу вторгнення Росії в Україну - ЗМІ

Німеччина, на відміну від США більше сумнівається, в тому, що Росія справді має намір напасти на Україну, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство Reuters повідомили два джерела в уряді Німеччини на умовах анонімності,

Reuters спирається на інформацію двох джерел в уряді Німеччини на умовах анонімності,

Берлін, за даними Reuters, прагне до деескалації напруженості, що склалася.

Одне з джерел також підтвердило, що топ-чиновники Німеччини і Росії погодилися на рідкісну особисту зустріч наступного місяця, щоб послабити політичне напруження навколо України.

Радник канцлера ФРН Олафа Шольца із зовнішньої політики Єнс Плетнер і російський парламентер по Україні Дмитро Козак домовилися зустрітися після тривалої телефонної розмови в четвер, повідомило джерело на умовах анонімності.

Після вступу на посаду в цьому місяці Шольц відзначав необхідність діалогу з Росією про нарощування її військової потужності на українському кордоні, одночасно приєднуючись до західних союзників у підтримці санкцій у разі вторгнення Москви.

 

Теги: #німеччина #агресія_рф
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:42 23.12.2021
МЗС Великої Британії засудило Росію за агресивні висловлювання на адресу України та НАТО

МЗС Великої Британії засудило Росію за агресивні висловлювання на адресу України та НАТО

16:17 23.12.2021
Приблизно 52 батальйонні технічні групи РФ здійснюють рух уздовж держкордону з Україною - головнокомандувач ЗСУ

Приблизно 52 батальйонні технічні групи РФ здійснюють рух уздовж держкордону з Україною - головнокомандувач ЗСУ

17:26 21.12.2021
Питання "Північного потоку-2" може поставити під загрозу німецьку коаліцію – посол Мельник

Питання "Північного потоку-2" може поставити під загрозу німецьку коаліцію – посол Мельник

17:18 21.12.2021
Сподіваємося, що Шольц усвідомлює всю відповідальність Німеччини за те, щоб Нормандський процес став результативним - посол України в Німеччині

Сподіваємося, що Шольц усвідомлює всю відповідальність Німеччини за те, щоб Нормандський процес став результативним - посол України в Німеччині

08:11 20.12.2021
Саакашвілі вважає, що суд у Німеччині звільнить затриманого в Берліні на вимогу Тбілісі грузинського генерала

Саакашвілі вважає, що суд у Німеччині звільнить затриманого в Берліні на вимогу Тбілісі грузинського генерала

16:13 19.12.2021
РФ не має права встановлювати географічні кордони НАТО - глава Міноборони ФРН

РФ не має права встановлювати географічні кордони НАТО - глава Міноборони ФРН

13:35 19.12.2021
Глава Міноборони ФРН пропонує вводити санкції через ситуацію навколо України проти вищого керівництва РФ

Глава Міноборони ФРН пропонує вводити санкції через ситуацію навколо України проти вищого керівництва РФ

21:55 17.12.2021
Машовець обговорив із державним секретарем МЗС Німеччини шляхи покращення безпекової ситуації на сході та поблизу кордонів України

Машовець обговорив із державним секретарем МЗС Німеччини шляхи покращення безпекової ситуації на сході та поблизу кордонів України

13:44 17.12.2021
Мінекономіки ФРН не розраховує на запуск "Північного потоку-2" у січні

Мінекономіки ФРН не розраховує на запуск "Північного потоку-2" у січні

11:18 17.12.2021
Половина українців готова чинити опір російській інтервенції, причому третина зі зброєю в руках, менше ніж чверть спробує виїхати - соцопитування КМІС

Половина українців готова чинити опір російській інтервенції, причому третина зі зброєю в руках, менше ніж чверть спробує виїхати - соцопитування КМІС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде - главком Залужний

Російські найманці на Донбасі 1 раз порушили режим припинення вогню з початку доби-ООС

Столтенберг запропонував скликати Раду НАТО-Росія 12 січня - ЗМІ

В Україні за добу виявили 2 810 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужало 4 279 людей, 138 померли

П'ятеро людей, зокрема дитина, госпіталізовані внаслідок вибуху в житловому будинку на Львівщині

ОСТАННЄ

Екіпаж китайської орбітальної станції вийшов у відкритий космос

Пєсков назвав "питанням життя і смерті" для Росії поширення НАТО на країни колишнього СРСР

У ПАР помер борець проти апартеїду архієпископ Десмонд Туту

Майже 6 тис. авіарейсів скасували у світі за останні дні через коронавірус - ЗМІ

28 грудня очікується погіршення погодних умов по всій Україні

Із взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде - главком Залужний

Російські найманці на Донбасі 1 раз порушили режим припинення вогню з початку доби-ООС

Столтенберг запропонував скликати Раду НАТО-Росія 12 січня - ЗМІ

Китайська влада не може впоратися з поширенням коронавірусу в місті Сіані

Жителя Дніпра затримали за неправдиве повідомлення про мінування Ради

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА