Берлін і Вашингтон по-різному оцінюють загрозу вторгнення Росії в Україну - ЗМІ

Німеччина, на відміну від США більше сумнівається, в тому, що Росія справді має намір напасти на Україну, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство Reuters повідомили два джерела в уряді Німеччини на умовах анонімності,

Reuters спирається на інформацію двох джерел в уряді Німеччини на умовах анонімності,

Берлін, за даними Reuters, прагне до деескалації напруженості, що склалася.

Одне з джерел також підтвердило, що топ-чиновники Німеччини і Росії погодилися на рідкісну особисту зустріч наступного місяця, щоб послабити політичне напруження навколо України.

Радник канцлера ФРН Олафа Шольца із зовнішньої політики Єнс Плетнер і російський парламентер по Україні Дмитро Козак домовилися зустрітися після тривалої телефонної розмови в четвер, повідомило джерело на умовах анонімності.

Після вступу на посаду в цьому місяці Шольц відзначав необхідність діалогу з Росією про нарощування її військової потужності на українському кордоні, одночасно приєднуючись до західних союзників у підтримці санкцій у разі вторгнення Москви.