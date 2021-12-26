Події

10:47 26.12.2021

Жителя Дніпра затримали за неправдиве повідомлення про мінування Ради

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Жителя Дніпра затримали за неправдиве повідомлення про мінування Ради

Поліція затримала 49-річного жителя Дніпра за неправдиве повідомлення про мінування Верховної Ради, інформуєв неділю ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Чоловік повідомив, що в адміністративній будівлі Верховної Ради України закладена вибухівка, яку він має намір підірвати дистанційно.

Телефонний дзвінок на лінію 102 надійшов 25 грудня близько другої години дня. Поліцейські відділення поліції №3 Дніпровського районного управління поліції одразу встановили, що неправдиве повідомлення про мінування залишив 49-річний житель Дніпра.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Він перебував за місцем проживання і мав при собі мобільний телефон, з якого повідомив про вибухівку.

Правопорушнику вручили повідомлення про підозру за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до восьми років. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Теги: #рада #псевдомінування
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