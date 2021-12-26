Події

09:00 26.12.2021

Байден привітав запуск космічного телескопа Джеймса Вебба

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Байден привітав запуск космічного телескопа Джеймса Вебба

Президент США Джозеф Байден привітав суботній запуск на орбіту космічного телескопа Джеймса Вебба.

"Привітання NASA і всім, хто уможливив сьогоднішній запуск телескопа Джеймса Вебба. Вебб - яскравий приклад того, чого ми можемо досягти, коли мріємо багато про що. Ми завжди знали, що цей проект буде ризикованою справою, але великий ризик приносить великі плоди", – написав Байден у мікроблозі Тwitter.

Як повідомлялося, важка ракета Ariane V у суботу вивела на орбіту найбільший і найпотужніший у світі космічний телескоп James Webb Space Telescope (JWTS) вартістю 10 млрд дол. для вивчення процесів еволюції Всесвіту.

 

 

 

Теги: #телескоп #сша #франція #байден
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