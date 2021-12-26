Минулої доби зафіксовано одне порушення режиму тиші на Донбасі

Минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил.

"Минулої доби, 25 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у четвер.

Зокрема, у напрямку Майського, на Донеччині, де ворог вів вогонь із ПТРК.

"Станом на 7.00, 26 грудня, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - зазначили у штабі.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відображення та стримування збройної агресії російських найманців.