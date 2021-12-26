Події

07:05 26.12.2021

Американські авіакомпанії продовжують скасовувати авіарейси через брак екіпажів у зв’язку з пандемією

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Американські авіакомпанії продовжують скасовувати авіарейси через брак екіпажів у зв’язку з пандемією

Минулої суботи кілька найбільших авіакомпаній США скасували майже 1 тис. авіарейсів, пояснивши це кадровими проблемами, пов'язаними з розповсюдженням COVID-19, повідомило агентство Associated Press (АР) з посиланням на дані сайту FlightAware, який відстежує польоти літаків.

"Нестача персоналу через поширення штаму коронавірусу "омікрон", як і раніше, призводить до скасування рейсів, і незрозуміло, коли авіакомпанія зможе відновити роботу в нормальному режимі", - заявила представник United Airlines Медді Кінг.

У п'ятницю - напередодні католицького Різдва - було скасовано 690 рейсів. Авіакомпанії вже оголосили про скасування понад 250 рейсів у неділю.

Скасування авіарейсів припало на піковий період святкових перевезень. У результаті, як пише АР, у низці аеропортів виник хаос через довгі черги до стійок реєстрації та кас тих авіакомпаній, які продовжили здійснювати польоти.

Останніми днями у Сполучених Штатах різко зросла кількість випадків зараження штамом коронавірусу "омікрон". Президент США Джо Байден назвав цей штам домінуючим у країні.

"Омікрон" тепер домінує в країні, це сталося дуже швидко", - заявив американський лідер під час звернення до нації у вівторок.

У понеділок американські Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що станом на початок цього тижня випадки зараження "омікроном" становили 73,2% від усіх випадків COVID-19. У деяких районах східного узбережжя цей показник досяг 90%. Тижнем раніше він загалом у США становив 12,6%.

За даними американського університету Джонса Гопкінса, станом на ранок неділі в США з початку пандемії було виявлено понад 52 млн інфікованих COVID-19, кількість смертельних випадків щодо в'язаних з вірусом захворювань перевищила 816 тис.

 

 

Теги: #вірус #сша #авіарейси #скасування
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