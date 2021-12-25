На Київщині 17-річного підлітка госпіталізували до "Охматдиту" з гострим отруєнням

На Київщині поліцейським вертольотом транспортували 17-річного підлітка з гострим отруєнням до "Охматдиту", повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Аеромедична евакуація МВС та МОЗ: У Київській області поліцейським вертольотом до медичного закладу "Охматдит" транспортовано 17-річну дівчину, яка перебувала в критичному стані", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поліцейські поліції Вишгорода обмежили доступ до місцевого стадіону "Промінь" для оперативної доставки пацієнтки до медустанови.

За попередньою інформацією лікарів, у неї зафіксовано гостре отруєння.